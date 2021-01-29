الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 02:55 م

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الكرك : غرف عمليات للتعامل مع المنخفض الجوي

م
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية الكرك الكبرى اليوم الجمعة، عن فتح غرف عمليات رئيسية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة والتساقط الغزير للأمطار في كافة أنحاء المحافظة.

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وقال رئيس البلدية إبراهيم الكركي ، إنه تم فتح غرف طوارئ في مركز البلدية وأخرى في دار المحافظة بالإضافة إلى غرف الطوارئ في جميع المناطق التابعة للبلدية، مشيرا الى أن كوادر البلدية وآلياتها على جاهزية تامة لتلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع جميع الملاحظات الواردة لغرف العمليات .


ودعا الكركي المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والتواصل مع غرفة العمليات في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: (0798746738)، (0797050550)، (0799032402).

 

المصدر : بترا 

 

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