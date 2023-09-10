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الأحد، 10-09-2023 08:19 م

الكرك: فاعليات شبابية تدعو لتبني منظومة متكاملة للعمل الشبابي

الكرك


الوكيل الاخباري - دعت فاعليات شبابية في محافظة الكرك إلى ضرورة إعداد منظومة متكاملة للعمل الشبابي كنواة لبيت خبرة شبابي يتبنى أفضل الممارسات الشبابية الهادفة وصولا إلى إعداد قادة عمل شبابي ورفع مستوى الأداء في المؤسسات الشبابية من منظور التنمية الشبابية المجتمعية الإيجابية.

وأكدوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على أن تنفيذ المبادرات الشبابية حق مشروع للشباب ويتطلب توفر البيئة الداعمة لهم لضمان نجاح مبادراتهم وفعاليتها من خلال تفعيل أدوات دعم لهذه المبادرات وتأمين ما يلزم لتعزيز فرصها في النجاح.

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