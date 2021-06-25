الجمعة 25-06-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 25-06-2021 01:50 ص

الكرك: مبادرة تطوعية لتوزيع رسائل تحفيزية ومعقمات على طلبة الثانوية العامة

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الوكيل الاخباري - نفذ فريق مبادرة مي وملح التطوعي في محافظة الكرك  الخميس مبادرة تطوعية لتوزيع رسائل تحفيزية ومعقمات على طلبة الثانوية العامة في مختلف أنحاء المحافظة تزامنًا مع بداية امتحان الثانوية العامة.اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على مبدأ التشاركية بين أفراد المجتمع المختلفة وتشجيع طلبة الثانوية العامة ورفع معنوياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وصولا إلى تحقيق أعلى النتائج العلمية. وأثنى فريق المبادرة على الجهود الكبيرة التي بذلها مدير مركز الأميرة بسمة، علي الصعوب ومدير متنزه المشير حابس المجالي، محمد الحباشنة، والتي ساهمت في تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة.

 




 

 


 

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