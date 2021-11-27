السبت 27-11-2021
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السبت، 27-11-2021 07:27 م

الكرك: محاضرة توعوية حول أهمية تلقي مطعوم فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - نظم فرع هيئة شباب "كلنا الأردن" في محافظة الكرك، اليوم السبت، محاضرة توعوية عن أهمية مطاعيم فيروس كورونا في الحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

وتحدث الدكتورة فداء النوايسة من مديرية صحة الكرك، خلال المحاضرة، عن المطعوم باعتباره وسيلة آمنة وفعالة للحماية من الأمراض من خلال تقوية الجهاز المناعي للجسم، مؤكدة أهمية دور مطاعيم كورونا في التقليل من مخاطر الإصابة بالفيروس.

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