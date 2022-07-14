الكرك : محاضرة توعوية حول تجعد ثمار الزيتون

الوكيل الاخباري - نظم قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة الكرك اليوم الخميس محاضرة توعوية حول تجعد ثمار الزيتون بحضور عدد من المزارعين من مختلف أنحاء المحافظة.



وقال مدير المديرية المهندس مصباح الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" هذه المحاضرات تأتي لرفع المستوى التوعوي الزراعي عند المزارعين وصولا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة الزراعية خصوصا في ظل محدودية كميات مياه الأمطار العام الحالي.

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