الكرك: محاضرة حول الاصلاحات السياسية والتشريعية

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الاردن فرع الكرك مساء أمس الاربعاء، محاضرة توعوية حول تطور الاصلاحات السياسية والتشريعية في الاردن، حاضر بها عضو مجلس الاعيان الامين العام لحزب الوسط الاسلامي مد الله الطراونة عن تطور الحياة السياسية بالأردن منذ تأسيس الدولة قبل مئة عام.



واشار الطراونة وهو ايضا عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الى ان الدولة الاردنية انتهجت نهجا وسطيا معتدلا لبناء مرتكزاتها الوطنية والديمقراطية القائمة على مبدأ التشاركية بصنع القرار، مستعرضا تطور الحياة الحزبية والسياسية منذ تأسيس الامارة والمراحل التي مرت بها وابرز التحديات التي واجهت الدولة الاردنية داخليا وخارجيا.

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