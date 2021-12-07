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الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 07-12-2021 11:50 م

الكرك : محاضرة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

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الوكيل الاخباري -  نظم مركز شابات العدنانية التابع لمديرية شباب الكرك اليوم الثلاثاء محاضرة توعوية بعنوان"العنف المبني على النوع الاجتماعي" بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات في المركز ومثقفين من مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضحت المتطوعة رندة حسين مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي باعتباره فعلا مؤذيا يُرتكب ضد إرادة الشخص، وهو مبني على الفروق بين الذكور والإناث والتي يعزى وجودها لأسباب اجتماعية، مشيرة إلى أنواع العنف وهي "العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الاقتصادي، العنف النفسي، الممارسات التقليدية المؤذية.

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