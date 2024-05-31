الجمعة 31-05-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.42 بالمئة في أسبوع

الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة في غزة خلفت 60 شهيدا و280 إصابة

البلبيسي: التبغ هو أهم عامل للإصابة بالأمراض غير السارية في الأردن

بدعوة من الملك.. الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية في غزة

40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة-أسماء

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لحزيران بقيمة صفر

قرار بتخفيض أسعار المحروقات لشهر حزيران

إصابة 5 عسكريين بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الجمعة، 31-05-2024 07:22 م

الكرك: مشروع تراثي لتنشيط الحركة السياحية والتراثية في وادي ابن حماد

1717171719274


الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية دار الكرك للتراث والثقافة المحامي فايز الذنيبات، إن المشروع التراثي الذي باشرت الجمعية في تأسيسه قبل عام في بلدة وادي ابن حماد الواقعة شمالي محافظة الكرك، سيسهم بتنشيط الحركة السياحية وإعادة إحياء التراث المندثر عن الآباء والأجداد، ولا سيما أن منطقة وادي ابن حماد من المناطق المروجة سياحيا وتراثيا على المستويين المحلي والعالمي.

اضافة اعلان


وأوضح الذنيبات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إدارة الجمعية قد بدأت في العاشر من الشهر الحالي بإجراءات تحويل ملكية الجمعية من وزارة الثقافة إلى وزارة السياحة من خلال تحويل اسم الجمعية إلى "جمعية دار الكرك للتراث والسياحة" وتحويل أهداف الاسم القديم لتصبح أهدافا سياحية تخدم الزائر للمنطقة من داخل المملكة وخارجها.


وأكد الذنيبات، أن تحويل ملكية الجمعية جاء بعد دراسة معمقة من قبل إدارتها لتوسيع الأهداف التراثية التي تقع ضمن اختصاص الجمعية الحالي إلى أهداف تراثية وسياحية، لا سيما أن التراث والسياحة مرتبطان مع بعضهما بعضا ويؤديان دورا مهما في الرؤية الاقتصادية الوطنية.


ولفت إلى أن تحويل الجمعية إلى ملاك وزارة السياحة سيساعد الجمعية في تفعيل الأهداف السياحية بشكل أكثر فموقع المشروع القريب من الحمامات الساخنة سيسهل على الزائر من داخل المملكة وخارجها من خلال وجود مكان للراحة والاستجمام في الوقت الذي كان يقطع فيه الزائر قرابة 45 كيلو مترا للذهاب إلى الفنادق أو المطاعم السياحية بجانب قلعة الكرك بحثا عن الراحة.


وبين الذنيبات أن المشروع يحتوي على بيت شعر تراثي متكامل إضافة إلى 4 كرفانات مطبخ ومستودع ومرافق صحية عدد 2 جاءت بتبرع من شركة البوتاس العربية إضافة إلى نظام طاقة شمسية بدعم من صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث تم عمل إضاءة كهربائية كاملة بطريقة فنية محكمة الأمر الذي سيسهل الكثير من أعمال المشروع المستقبلية نظرا لعدم وصول تيار كهربائي للمنطقة.


وأوضح عضو الهيئة الإدارية في الجمعية الدكتور محمود الرهايفة، أن إدارة الجمعية تنظر مستقبلا إلى تطوير أفكار المشروع ليكون واجهة تراثية وسياحية للزائر في محافظة الكرك، داعيا الجهات الحكومية والخاصة المعنية إلى الاهتمام بهذه المشاريع التنموية التي تتناسب مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية على الدوام إلى إنشاء مشاريع تنموية ونهضوية لتسهم بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروع سيسهم بتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية التي تعتبر من المحركات المهمة لعجلة الاقتصاد.


وأشار إلى أنه سيتم في الوقت القريب تصميم نظام خيمة تراثية دائمة تحتوي على جميع أشكال الحرف والمنتجات اليدوية والتي تهدف إلى إعطاء صورة مشرقة للزائر عن جمالية التراث الأردني.


وقال عدد من الزوار العرب والأجانب إن مشروع الجمعية من المشاريع المهمة التي ستخدم منطقة وادي ابن حماد السياحية، مؤكدين على البنية التحتية المتوفرة في المشروع وخصوصا نظام الطاقة الشمسية المتكامل سيساهم في توفير العديد من الخدمات للزائر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
664cf7ec5daa0

معهد تدريب مهني المفرق يحتفل بعيد الاستقلال

1717164304711

نقابة المهندسين تعقد ندوة بعنوان الأحزاب في ظل قانون الانتخاب الجديد

1717164209896

البلبيسي: التبغ هو أهم عامل للإصابة بالأمراض غير السارية في الأردن

8_news_1709745625

بدعوة من الملك.. الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية في غزة

644f6f6b167c0

جرش: توفير 60 فرصة عمل للشباب داخل الموقع الأثري

520242684028172128792

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة-أسماء

أخبار متعلقة
1716714558548

مندوبا عن الملك.. الهناندة يفتتح منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي

R2uJNuZWLxEWqvlx3FEX4rXnb8MNujQ93nZ4Sf9S

الولايات المتحدة تهنئ الأردن بمناسبة الاستقلال واليوبيل الفضي لجلالة الملك

1000481391

السفير القطري يهنئ بعيد استقلال المملكة

65cf50f947891

ماذا يعني ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى مستويات تاريخية؟

CRHC_0

رئيس الديوان الملكي يتفقد إنجاز مشاريع المبادرات الملكية في مأدبا

441409676_750178750598701_7717486079003064719_n

نقيب المهندسين يرعى فعاليات ملتقى العقبة الهندسي الأول للجان الشبابية