الجمعة 28-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مطالب بزيادة عدد العربات في تلفريك عجلون

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

الأمن يحذر الأردنيين

وزارة الخارجية تدعو الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

بلدية إربد الكبرى تعلن تمديد العمل فيها لإصدار رخص المهن

مستوطنون يضرمون النار بأراضي فلسطينيين بالضفة

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال في الشجاعية

تحذير حكومي للأردنيين

الجمعة، 28-06-2024 05:14 م

الكرك: مطالبات بإزالة الأعشاب الجافة تجنبا لاشتعال الحرائق

1719581222256


الوكيل الإخباري - طالب مواطنون من مختلف أنحاء محافظة الكرك اليوم الجمعة، بإزالة الأعشاب الجافة على جوانب الطرقات والمتنزهات والغابات الحرجية؛ تجنبا لاشتعال الحرائق خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

اضافة اعلان


وأكد مواطنون خلال جولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في مختلف أنحاء المحافظة، أهمية تنظيم حملات توعوية وبيئية من قبل الجهات الرسمية والجمعيات التطوعية المعنية بالبيئة من أجل إزالة الأعشاب، داعين المزارعين إلى التنبه من مخاطر الأعشاب اليابسة الموجودة في مزارعهم والعمل على إزالتها تحسبا من انتشار الأفاعي السامة والحرائق.


ومن منطقة بذان الواقعة شمالي المحافظة، قال محمد الجعافرة، إنه في هذه الأوقات من السنة، تبدأ الأعشاب والحشائش الكثيفة بالجفاف، في وقت يستحيل معه إزالتها بالكامل، لا سيما وسط الغابات، ما يجدد مخاوف تسببها بحدوث حرائق كبيرة.


فيما قال رئيس جمعية وادي ابن حماد الخيرية سطام العويسات، إن منطقة وادي ابن حماد منطقة سياحية ومروجة على المستويين المحلي والعالمي وتتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة وتنمو فيها الأعشاب الجافة في المزارع وجوانب السيول؛ مما يشكل فرصة لاختباء الأفاعي السامة التي تسببت في لدغ مواطنين في العام الماضي وكادت أن تُودي بحياة البعض، إضافة إلى سهولة اشتعال وانتشار النيران فيها وامتدادها لمساحات شاسعة، مؤكدا أهمية تغليظ العقوبات على مرتكبي الحرائق المفتعلة.


بدوره أكد مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، على دور المديرية الدائم في تفعيل الجهود التشاركية وتفعيل الأجهزة الرقابية والتشريعات للحفاظ على البيئة والغابات من الاعتداءات والإضرار بهما وصولا إلى رفع المستوى التوعوي بأهمية الحفاظ على الغابات باعتبارها ثروة وطنية مهمة.


وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، إن كوادر البلدية وبالتعاون مع الفرق الرسمية والتطوعية في مختلف أنحاء المحافظة قامت بتنظيف أماكن التنزه في مختلف المناطق التابعة للبلدية من الأعشاب المنتشرة داخل الغابات والمناطق الحرجية، والتأكيد على المتنزهين بإطفاء النار التي تُستخدم أثناء الرحل.


وأكد أهمية الدور الملقى على عاتق المواطنين في التعاون مع الأجهزة المعنية بالالتزام بعدم إشعال النار في أماكن التنزه للحفاظ على الغطاء النباتي والحرجي باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-28 at 7.59.13 PM

الصفدي: عدوان الاحتلال قد يتوسع ليشمل المنطقة برمتها

1719579975107

شباب الكرك تواصل أنشطتها الشبابية والتطوعية

1719579975107

ورشة بعنوان "اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة طريق الأحزاب السياسية للمجلس 20"

1719587602194

مطالب بزيادة عدد العربات في تلفريك عجلون

0a3e986f5abd94cbd246c5a0f993ebe3

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

7202311523205593199

الأمن يحذر الأردنيين

أخبار متعلقة
1719495426710

وزارة الشباب تختتم فعاليات برنامج "اسعَ"

1719345953400

بلدية الكرك تضبط معملا يصنع منظفات مخالفة لشروط السلامة العامة

1719260323209

مجلس محافظة الكرك يناقش تحديات القطاع السياحي

1718717139175

زراعة عجلون تزيل 15 اعتداءً على أراضٍ حرجية

WhatsApp Image 2024-06-15 at 9.32.47 PM

متخصصون بالشريعة: يوم عرفة يذكر المسلمين بواجبهم نحو دينهم

1000489211

وفاة شخص أضرم النار بنفسه في العقبة