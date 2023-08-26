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السبت، 26-08-2023 05:12 م

الكرك: مهتمون بالشأن السياحي يدعون لإعادة تأهيل البيوت التراثية القديمة

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الوكيل الاخباري- دعا مهتمون بالشأن السياحي والتراثي في محافظة الكرك إلى إعادة تأهيل البيوت التراثية القديمة واستدامتها وجعلها مناخاً استثمارياً وسياحيا يسهم في تقديم منتج يلائم التطلعات السياحية المستقبلية ويخدم الهوية الوطنية والتاريخية.

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وأكدوا على ضرورة تطوير المواقع التراثية وترميمها وإدراجها كمسارات تراثية سياحية جديدة على الخارطة السياحية في المحافظة.


وأكد الناشط السياحي عقاب الفقرا، أن المواقع التراثية والبيوت القديمة تعد من عناصر الجذب الأساسية لشرائح واسعة من السياح من الداخل والخارج وتساهم في الاطلاع على العديد من المكونات الثقافية والاجتماعية لافتا إلى أن هناك طلبات متزايدة على المنتجات السياحية التراثية وهذا يمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي الوطني.


وقال رئيس جمعية شلالات وادي ابن حماد السياحية ناصر الرهايفة إن ايجاد بيئة سياحية تراثية متكاملة العناصر تساهم في الحفاظ على المصادر التراثية وتعزز من عوامل الجذب السياحي.


فيما أشار أحد مالكي البيوت القديمة في قرية بذان القديمة الواقعة شمالي المحافظة يزيد الجعافرة إلى أن قرية بذان القديمة تعد من أبرز المعالم التاريخية والتراثية في المحافظة فهي تحتوي على بيوت قديمة متلاصقة مطلة على هضاب قلعة الكرك، داعيا إلى إعادة ترميم هذه البيوت لتكون مسارا تراثيا وسياحيا.


ومن قرية راكين الواقعة شمالي محافظة الكرك قال المواطن عواد الجعافرة، إنه يوجد وسط قريته بيوت قديمة متلاصقة يشكل نمط العمران فيها معلما سياحيا وتراثيا يمكن إدراجه على خارطة السياحة في المحافظة.


فيما أشار عضو الهيئة الإدارية في جمعية دار الكرك للتراث والثقافة الدكتور محمود الرهايفة إلى أن السياحة التراثية من الأنماط المهمة في القطاع السياحي وتساهم في دعم التوازن البيئي والمكاني.


فيما أكد مدير المتحف التراثي في بلدية الكرك الكبرى الدكتور راكز العرود، أن ديمومة مواقع التراث وحمايتها، يساهم في إبراز ملامح الأصالة والإبداع المتجذرة عن الآباء والأجداد.‏

 




 

 


 

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