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السبت، 03-04-2021 12:12 م

الكرك: مواطنون يفندون الإشاعات حول مطعوم كورونا

تطعيم-لقاح


الوكيل الإخباري- أكد مواطنون في محافظة الكرك، ان الإشاعات التي تصدر حول المطاعيم هي إشاعات كاذبة وليس لها أساس من الصحة وتفتقر إلى الأدلة العلمية، مؤكدين ضرورة الابتعاد عن مثل هذه الإشاعات وصولا إلى الحد من انتشار الفيروس خصوصا مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في الوقت الحالي ما يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين.

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ودعا المواطنون اليوم السبت إلى التزام جميع فئات المجتمع بمعايير الصحة والسلامة العامة وبالقرارات الصادرة عن الحكومة وصولا إلى الحد من انتشار الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية.


وقالوا، إن إجراءات أخذ المطاعيم تجري بدقة عالية وبسهولة دون وجود معيقات، مشددين على ضرورة الإقبال على أخذها باعتبارها الحل للخروج من هذه الأزمة الوبائية التي أثرت تأثيرا واضحا على مختلف القطاعات في المملكة.

 

بدوره، أكد مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة عدم وجود أي أعراض جانبية خطيرة لأي نوع من اللقاحات المتوفرة ، لافتا الى وجود تغيير في برنامج الجرعات الأولى والثانية والصادر من وزارة الصحة تماشيا مع السيرة المرضية للمصابين.

 

 




 

 


 

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