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الجمعة، 19-03-2021 10:23 م

الكرك :نسبة إشغال الأسِرَّة بمرضى كورونا بمستشفى الكرك 50%

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الوكيل الاخباري  - قال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معاذ المعايطة، إن نسبة إشغال الأسِرَّه في المستشفى تبلغ 50% في الوقت الذي كانت نسبة الإشغال في الأسابيع الماضية تتجاوز 60% وهذا مؤشر على استقرار الوضع الوبائي في المحافظة.
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وأضاف المعايطة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، أنه يوجد قسمين للعزل في المستشفى احدهما للعناية الحثيثة لمرضى كورونا والاخر للعزل الفلوريا الإنتر ميديا العناية المتوسطة، مشيرا إلى أن عدد مرضى كورونا في قسم العناية الحثيثة 7 مرضى وقسم العناية المتوسطة 15 مريضا وحالتهم متوسطة ولا يوجد حالات حرجة.

 




 

 


 

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