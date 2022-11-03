الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 09:14 م

الكرك: ورشة تدريبية حول طرق عرض وتسويق المنتجات الكترونيًا

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الوكيل الاخباري - نفذت جمعية سيدات القصر الخيرية "اليوم الخميس نشاطًا تَدْرِيبِيًّا بعنوان" منتجون "بمشاركة 25 سيدة من محافظات الجنوب بهدف التعريف على طرق عرض وتسويق منتجات السيدات من خلال متجر إلكتروني.

وقالت رئيسة الجمعية ميسر المجالي، إن المشروع يأتي بالتعاون مع منظمة الخبرة الفرنسية ضمن خطة الجمعية، لتأهيل وتدريب السيدات الريفيات على كيفية تسويق منتجاتهن وأعمالهن الحرفية لتحسين مستويات المعيشة لأسرهن.

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