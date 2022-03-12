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السبت، 12-03-2022 11:23 م

الكرك : ورشة تناقش دور رؤساء البلديات ومجالس المحافظات بإحداث التنمية

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الوكيل الاخباري - ناقشت ورشة تعريفية نظمتها مديرية شباب الكرك اليوم السبت، الآليات المشجعة على المشاركة في الانتخابات ودور رؤساء البلديات ومجالس المحافظات وصلاحياتهم لجهة التنمية والتطوير في قيادة دفة المسؤولية بعد نجاح.

وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الورشة تأتي لتعزيز دور الشباب وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لديهم والتأكيد على دورهم الكبير في إنجاح العملية الانتخابية.

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