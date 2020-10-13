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الثلاثاء، 13-10-2020 11:31 ص

الكرك: ورشة عمل اشتراطات التعبئة والتغليف للصناعات الغذائية

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الوكيل الإخباري- نفذت المنظمة العربية للتنمية الزراعية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع الاتحاد العربي للصناعات الغذائية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول اشتراطات التعبئة والتغليف والتسويق للصناعات الغذائية، تستمر 3 أيام في منطقة بتير شمال الكرك.

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وقال بيان عن المنظمة إن الورشة التي تنفذ من خلال مشروع المبادرة الاقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية والممول من وكالة التنمية السويدية (سيدا)، تهدف إلى التدريب العملي على مواد التعبئة والتغليف، وأهمية حفظ المواد الغذائية ووضع العلامات المناسبة عليها، وطرق الحفاظ على المواد الغذائية من التلوث وأنواع الملوثات، وتصميم بطاقة البيان واختيار التصميم المناسب.


واشارت رئيس المكتب الاقليمي للمشرق العربي للمنظمة المهندسة فداء الروابدة في البيان الى أن الورشة تركز على فن التسويق للمنتجات الغذائية، حسب التطور العالمي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وطرق النقل الآمن للمنتجات الغذائية.


واضافت إن المواد التدريبية ونقل المعرفة ستسهم في تمكين المرأة الريفية، حيث أن غالبية أعضاء منظمات المجتمع المحلي ورواد الأعمال الذين يعملون على إنتاج الأغذية وتجهيزها في المناطق الريفية هم من النساء وسيساعدون المجتمعات الريفية في تطبيق الممارسات الجيدة.

 

 


 




 

 


 

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