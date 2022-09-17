الكرك: ورشة متخصصة بمجال الاعلام البيئي والسياحي

الوكيل الإخباري- عقدت، اليوم السبت، في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك، وبتنظيم من جمعية البيئة الاردنيـة، بالتعاون مع جمعية نسمة شوق السياحيــة، ومركز تدريب وكالة انجاز الاخبارية، ورشة تدريبية متخصصة في مجال الاعلام البيئي والسياحي لعدد من الصحفيين والاعلاميين والمهتمين.

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وقال رئيس الهيئة الاستشارية والتوجيهية لجمعية البيئة الاردنية، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، الذي رعى فعاليات الورشة، إن البيئة تعد من العناصر المهمة للإنسان ويجب الحفاظ عليها، مشددا على دور التوعية البيئية من خلال التركيز على الاعلام البيئي.



وأشار إلى أهمية الحفاظ على البيئة والترويج السياحي وإبراز القضايا البيئية كالتغير المناخي والتنوع الحيوي والمياه والهواء والتربة، مشددا على أهمية تكاتف الجهود للحد من التحديات التي تواجه البيئة باعتبارها أصبحت من أولويات القضايا العالمية التي تؤخذ بعين الاعتبار لأن مسؤولية حماية البيئة تقع على عاتق الجميع.



وبين عضيبات ان اتفاقية اقامة الانشطة والبرامج المشتركة مابين الاتحاد وجمعية البيئة تم تطبيقها على ارض الواقع من اجل تنمية العمل التطوعي والتركيز على القضايا البيئية من خلال عدد من الانشطة التي نفذت في عدد من المحافظات لتعزيز لغة التشاركية.