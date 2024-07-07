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الأحد، 07-07-2024 08:32 م

الكرك: ورشتان تدريبيتان لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

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الوكيل الإخباري - عقدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، يوم الخميس الماضي، ورشتين تدريبيتين في محافظة الكرك لتعزيز مشاركة النساء في الانتخابات النيابية 2024.

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وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فان الورشتين استمرتا على مدار 3 أيام، شاركت فيها 40 سيدة من مختلف مناطق المحافظة، ومن خلفيات متنوعة، تشمل عضوات مجالس إدارة محلية وأحزاب، وسيدات خضن تجربة الترشح مسبقا وناشطات مجتمعيات، واشتملت الورشتين على مواضيع تتعلق بالإطار التشريعي للعملية الانتخابية، وإدارة الحملات الانتخابية، ومهارات الاتصال والتواصل مع الناخبين والإعلام، والعنف الانتخابي وآليات مجابهته.


وأكدت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن الهدف من الورشات التدريبية التي نفذتها اللجنة على مدار الشهرين الأخيرين، يأتي ضمن أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020 – 2025 وخطتها التنفيذية، لرفد الجهود الوطنية بتعزيز مشاركة النساء في العمل العام والحياة السياسية بشكل فعال، فضلا عن تمكين النساء المتدربات بالمعرفة التشريعية اللازمة والمهارات والقدرات الأساسية؛ للاستفادة منها في حال رغبت أي من المتدربات في خوض الانتخابات البرلمانية، أو الاستفادة منها في مجال عملهن العام.

 




 

 


 

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