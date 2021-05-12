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الأربعاء، 12-05-2021 03:58 م

الكرك: 203 مصليات لاداء صلاة عيد الفطر

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الوكيل الاخباري - حددت مديرية أوقاف محافظة الكرك 203 مصليات في مختلف الوية ومناطق المحافظة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر السعيد بالتعاون مع الحكام الإداريين والجهات المعنية وضمن الشروط الصحية وأوامر الدفاع للحفاظ على سلامة وصحة المصلين.

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وبين مدير مديرية اوقاف الكرك حمود الضمور، ان جميع المصليات تم تجهيزها وتزويدها بكل ما يلزم لإقامة صلاة عيد الفطر السعيد ضمن اجراءات الوقاية والسلامة والصحة العامة والتباعد الجسدي لمنع انتشار الوباء.

 

وأكد، انه تم تزويد المساجد بمعقمات ووضع اشارات محددة للصلاة داخل المسجد ولوحات توعوية تبين اهمية عدم المصافحة والتقبيل واهمية لبس الكمامة واحضار سجادة صلاة لكل فرد والحفاظ على مسافات آمنة، داعيا المصلين لصحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع التقيد بالإرشادات والتعليمات.

 

--(بترا)

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