السبت 14-11-2020
الوكيل الاخباري

وزارة الصحة تحدد المرحلة الخطرة

وزارة الصحة توضح حول الحظر الذكي

لجنة الأوبئة للوكيل : الحظر الشامل السلاح الأخير

منخفض جوي قبرصي يؤثر على المملكة غداً

الأميرة غيداء تطلق جائزة الحسين لأبحاث السرطان

ضبط اسلحة نارية بحوزة 3 اشخاص بشمال المملكة

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

قــرار حكومــي هام خلال أيام وترقــب شعبــي

الملك : الحسين نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن

وفيات السبت 14/11/2020




السبت، 14-11-2020 01:54 م

الكسبي: إنهاء العمل في مشروع الباص سريع التردد نهاية العام المقبل

9c6d44e6-89df-4816-bb4e-7fa009d33b1d


الوكيل الاخباري- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، أهمية الإسراع في إنهاء أعمال مشروع الباص سريع التردد "عمان-الزرقاء"، والإلتزام بالبرنامج الزمني للمشروع.

اضافة اعلان

ولفت الكسبي في بيان وصل "الوكيل الاخباري" وخلال جولة تفقدية لأعمال المشروع إلى الأهمية التنموية والاقتصادية للمشروع وأثره الكبير للحد من الأزمات المرورية بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء.


وبين الكسبي، ان كلفة المشروع تصل إلى 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، وهو مقسّم على 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم، وتشمل الأعمال الترابية والأرصفة الإنشائية وتوسيع طريق الأوتوستراد وبناء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات وهدم الجسور القائمة وبناء جسور جديدة وتمديد الأنفاق الموجودة، إضافة إلى بناء التحويلات المؤقتة بحسب ما تقتضي الحاجة، وبناء الجدران الاستنادية ومنشآت الصرف الصحي وجسور المشاة وأعمال الإنارة.


وشدد الكسبي خلال الجولة على ضرورة اعتماد نظام الورديات على مدار الساعة لإكمال المشروع بالتزامن مع مشروع الباص السريع داخل مدينة عمان وإتباع  كافة الاجراءات الوقائية وتعزيز عناصر السلامة العامة. 


وقال الكسبي إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 30% متوقعا انتهاء الوزارة من مشروع الباص السريع نهاية العام 2021، مؤكدا أن وزارة الأشغال تسابق الزمن للإنتهاء من المشروع  ومن كافة المشاريع التي تعمل عليها.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120201212457261835536

وزارة الصحة تحدد المرحلة الخطرة

112020221562868687596

الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة يوم غدٍ الأحد

19

هيئة النقل تعتذر عن استقبال المراجعين غدا الأحد

1120201118222301252424

وزارة الصحة توضح حول الحظر الذكي

1120201181244993832470

الخصاونة: مسيرة مباركة وموروث عظيم

ح

لجنة الأوبئة للوكيل : الحظر الشامل السلاح الأخير

أخبار متعلقة
1

وزير الأشغال يتفقد مشروع إنشاء المستشفيات الميدانية

ح

الإعلان عن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

جد

إيعاز من وزير الأشغال بشأن جسور البحر الميت