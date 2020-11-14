الكسبي: إنهاء العمل في مشروع الباص سريع التردد نهاية العام المقبل

الوكيل الاخباري- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، أهمية الإسراع في إنهاء أعمال مشروع الباص سريع التردد "عمان-الزرقاء"، والإلتزام بالبرنامج الزمني للمشروع.

اضافة اعلان



ولفت الكسبي في بيان وصل "الوكيل الاخباري" وخلال جولة تفقدية لأعمال المشروع إلى الأهمية التنموية والاقتصادية للمشروع وأثره الكبير للحد من الأزمات المرورية بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء.



وبين الكسبي، ان كلفة المشروع تصل إلى 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، وهو مقسّم على 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم، وتشمل الأعمال الترابية والأرصفة الإنشائية وتوسيع طريق الأوتوستراد وبناء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات وهدم الجسور القائمة وبناء جسور جديدة وتمديد الأنفاق الموجودة، إضافة إلى بناء التحويلات المؤقتة بحسب ما تقتضي الحاجة، وبناء الجدران الاستنادية ومنشآت الصرف الصحي وجسور المشاة وأعمال الإنارة.



وشدد الكسبي خلال الجولة على ضرورة اعتماد نظام الورديات على مدار الساعة لإكمال المشروع بالتزامن مع مشروع الباص السريع داخل مدينة عمان وإتباع كافة الاجراءات الوقائية وتعزيز عناصر السلامة العامة.



وقال الكسبي إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 30% متوقعا انتهاء الوزارة من مشروع الباص السريع نهاية العام 2021، مؤكدا أن وزارة الأشغال تسابق الزمن للإنتهاء من المشروع ومن كافة المشاريع التي تعمل عليها.



