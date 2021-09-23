الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 12:52 ص

الكسبي : اتفاقات على مساهمة شركات اردنية بتنفيذ مشاريع ببغداد

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، أن الشركات الاردنية الخاصة مستعدة لتقديم مختلف اشكال الدعم للمشاريع التنموية الحيوية المنوي العمل عليها في بغداد، انسجاماً مع تطلعات الحكومتين الاردنية والعراقية لعكس مخرجات القمة الثلاثية على ارض الواقع وبما يسهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وقال الكسبي خلال اجتماع عقده والوفد الأردني المرافق مع امين بغداد علاء العماري في بغداد الاربعاء، إن اللقاء يأتي تأكيدا واستكمالاً للقاء الذي عقد في شباط الماضي وتم خلاله الاتفاق على تعزيز التعاون مع أمانة بغداد.

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