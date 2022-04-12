الكسبي: الدعم الصيني ساعد بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الوكيل الإخباري

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- شارك وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، في احتفال أقامته السفارة الصينية في عمان بالذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والصين.وأكد الكسبي في كلمته عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، على المستويات كافة وعلى مستوى التنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أولى اهتماما كبيرا بالعلاقات الأردنية الصينية وتطويرها على كافة الاصعدة والمجالات.وأشاد بجهود جمهورية الصين الشعبية لدعمها الدائم للأردن في مختلف المجالات خصوصًا دعمها المستمر لمشاريع البنية التحتية والمشاريع في قطاعات الصحة والتعليم ومشاريع التنمية المحلية ما كان له الأثر الايجابي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الأردن.وفي سياق الدعم الصيني المستمر للمشاريع بالأردن أشار الكسبي إلى أنه تم مؤخرا طرح وإحالة عطاء مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق السلط العارضة بطول (12.5) كم وعرض (18.8) م وبأربعة مسارب باتجاهين بمنحة كريمة من جمهورية الصين، بالإضافة إلى الدعم الصيني المقدم أيضا لتنفيذ وافتتاح مشروع مستشفى الامير حسين بن عبدالله الثاني عام 2010 في منطقة البقعة في محافظة البلقاء، بموجب اتفاقية تمويل مع الجانب الصيني حيث يقدم المستشفى خدماته لمنطقة ذات كثافة سكانية عالية وغيرها العديد من المشاريع في الأردن.وتطلع وزير الأشغال في هذه الذكرى الطيبة أن تكون نقطة انطلاق جديدة للتأكيد على العلاقات القوية والوثيقة بين البلدين وفتح مجالات التعاون وتعزيزها بشكل أكبر بما سينعكس ايجابا على البلدين الصديقين.