الكسبي: تعديلات اتفاقيات الخدمات الهندسية له أثر إيجابي

الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، الثلاثاء، إن اعتماد التعديلات على اتفاقيات الخدمات الهندسية ع1 وع2 سيكون لها الأثر الإيجابي في رفع سوية القطاع والإرتقاء به، وكذلك حفظ حقوق المتعاقدين بما يحقق مصلحة المشروع، وذلك أسوة لما تم من إعتماد الوزارة لعقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية لأعمال المقاولات.

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جاء ذلك خلال رعايته توقيع اتفاقية الربط الالكتروني بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين الأردنيين واعتماد تعديلات عقد الخدمات الهندسية ( ع 1) و ( ع 2 ) والتي أبرمها مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات ونقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي في عمان.



وأضاف أن التعديلات جاءت لتحقيق توازن أفضل بين طرفي العقد لضمان تقدم في المستوى الفني المهني المقدم من الشركات الاستثمارية الاردنية بهدف تقريبها من النماذج العالمية.



"كما أن هذه التعديلات أقرب للعقود والممارسات العالمية، وتصب في مصلحة صاحب العمل والشركة الاستشارية، إذ أن من شأنها تبسيط إجراءات حل النزاعات والخلافات بين الطرفين بما يضمن حقهما، وكذلك دفع عجلة العمل في المشاريع المتعثرة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني ككل" وفق وزير الأشغال.



ولفت، إلى أن الربط الالكتروني بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين يهدف لتحسين جودة ومستوى الخدمات الالكترونية وتسهيل إجراءات العمل المرتبطة بالخدمات اضافة الى تخفيف تكاليف الخدمات المقدمة المترتبة على الخدمات الهندسية والمجهود الذي يبذل ولتحقيق الشفافية و الدقة في البيانات.



وأشار وزير الأشغال، إلى سعي الحكومة، الى تحسين البيئة الاقتصادية للقطاعات كافة وخصوصا القطاعات الهندسية وما يتعلق بقطاع الاسكان والانشاء والمقاولات وتشجيع الاستثمار فيها، وزيادة الفرص الاستثمارية لتوفير فرص العمل ولكونها قطاعات ترفد العديد من القطاعات المساندة الاخرى، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.

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