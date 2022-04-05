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الثلاثاء، 05-04-2022 03:18 م

الكسبي: دول مجاورة تتطلع لجلب المقاول الأردني للمساهمة بإعادة الإعمار

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الوكيل الإخباري - أكَّد وزير الأشغال العامَّة والإسكان المهندس يحيى الكسبي حرص الوزارة على تعزيز التشاركية مع الشركاء في القطاع الخاص العاملين في مجال المقاولات والإنشاء والإسكان، بما يساهم في توفير فرص عمل ويدعم الاقتصاد الأردني.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الأشغال، اليوم الثلاثاء، مع نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، وأعضاء مجلس النقابة، بحضور عدد من المعنيين في الوزارة، حيث جرى خلاله التأكيد على تعزيز آفاق التعاون والتشارك بين الوزارة والنقابة، بمختلف المجالات وبحث القضايا المشتركة.

وقال الكسبي، إن تضافر الجهود والعمل بتشاركية ساهم بتعافي قطاع الإنشاءات بشكل سريع من تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف، أن المقاول الأردني يحظى بمكانة مميزة على الصعيدين المحلي والدولي، لتميزه وكفاءته ومساهمته في انشاء مشاريع حيوية مهمة يشار لها بالبنان.

ولفت إلى اهتمام الدول المجاورة في جلب المقاول الأردني للعمل لديها للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها، حيث تعهدت الدول بتوفير التسهيلات اللازمة للمقاولين الأردنيين.

وأستمع الكسبي، لمطالب واقتراحات نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، وأعضاء مجلس النقابة، حيث أكد جاهزية الوزارة لاستقبال أي معادلة سعرية مناسبة وتلبي الرؤية ضمن الشروط المناسبة، موعزا للمعنيين بدراستها كافة بما يحقق المصلحة العامة.

من جهته، ثمن نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، اللقاء الذي جمعه مع وزير الأشغال، مؤكدا حرص النقابة على تعزيز آفاق التعاون بما يخدم المصلحة العامة.

 




 

 


 

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