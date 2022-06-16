الكسبي : رؤية التحديث الاقتصادي ستنعكس على قطاع الإنشاء والمقاولات بشكل إيجابي

الوكيل الاخباري - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، أن رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ستنعكس على قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات بشكل إيجابي وستساهم برفع سوية القطاعات الإنشائية كافة والتي تعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في الأردن.



وأضاف خلال لقاء عقد في جمعية مستثمري قطاع الإسكان اليوم الخميس، بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي ونقيب المقاولين أيمن الخضيري ورئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة ورئيس جمعية المستثمرين كمال العواملة ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية وأمين عام الوزارة بالوكالة ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، أن القطاعات الإنشائية كافة تعد من الروافد الأساسية للاقتصاد الأردني ككل ومحرك للعديد من القطاعات المساندة.

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