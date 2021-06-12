الكسبي: صيانة وتأهيل البنية التحتية للمواقع السياحية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، سعي الوزارة الدائم لصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية لجميع المواقع السياحية في المملكة.جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الكسبي ووزير السياحة نايف الفايز، يرافقهم فيها محافظ العاصمة سعد شهاب وعدد من المعنيين، لبعض المناطق السياحية في عمان.وبحث الكسبي مع وزير السياحة عدداً من المشاريع والقضايا التي تهم القطاع السياحي، مشدداً على أهمية تكاثف الجهود لحل جميع مشاكل البنية التحتية للمساهمة في دعم القطاع السياحي الذي يعد ركيزة أساسية في دعم الإقتصاد الأردني ككل، وذلك خلال زيارة تفقدية لطريق وموقع قصر عراق الامير، وطريق نبع البحاث.وأستمع الكسبي، إلى عدد من الملاحظات والمطالب التي تتمثل بمشاكل خدماتية وبنية تحتية، موعزاً للمعنيين في الوزارة بالعمل على حلها بشكل فوري، وفقا للمخصصات المتوفرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والأولويات التي تحددها الوزارة.وقال، إن الوزارة استكملت العمل في العديد من المشاريع التي تخدم مواقع سياحية في الأردن، وسيجري قريباً العمل على عدد من المواقع الأخرى بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.