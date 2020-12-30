الكسبي: طرح عطاء إعادة تأهيل طريق السلط-العارضة العام المقبل

الوكيل الاخباري -

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أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي اليوم الأربعاء، عن طرح عطاء مشروع إعادة تأهيل طريق السلط- العارضة في الربع الأول من العام المقبل مؤكدا أهمية المشروع وآثاره على القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.وبحسب بيان صادر عن الوزارة، قال الكسبي خلال استقباله ممثل غرفة التجارة الدولية للحكومة الصينية في عمان، لبحث خطوات سير المشروع الممول بمنحة من الحكومة الصينية، إن الوزارة تعمل على طرح العطاء في أقرب وقت ممكن لتحقيق الفائدة المرجوة منه.وأضاف الكسبي أن طريق العارضة – السلط طريق استراتيجي وحيوي، يربط مدينة السلط وأطراف العاصمة الغربية بمنطقة الأغوار، ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين خصوصا المزارعين منهم، معربا عن حرص الأردن على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.