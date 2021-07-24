الكسبي: مشروع مرج الحمام سيكون له أثر كبير على حركة السير في العاصمة

الوكيل الإخباري -

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أجرى وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، جولة تفقدية لمشروع تقاطع مرج الحمام، وذلك في اطار التوجيهات الملكية السامية للحكومة بتكثيف المتابعة والعمل الميداني وتفقد سير الاعمال في المشاريع على ارض الواقع لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.وقال الكسبي خلال الجولة التي رافقه فيها امين عام الوزارة بالوكالة والمعنيين في الوزارة، إن المشروع يحقق منفعة عامة وسيكون له أثر كبير على حركة السير في العاصمة، وسيشكل قفزة نوعية بتحسين الواقع المروري، بما يتماشى مع نمو المدينة المستقبلي ومعالجة الأزمات المرورية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة المرورية والسلامة العامة لتسهيل حركة المرور بانسيابية تامة خلال فترة العمل المتبقية.وأستمع الكسبي إلى ايجاز مفصل من المعنيين حول سير العمل في المشروع، والتي شملت الاعمال فيه إنشاء تقاطع من ثلاثة مستويات مكون من جسر خرساني بطول (240 م) ونفق بطول (110م) ضمن أربعة مسارب وفي كلا الاتجاهين، بنسبة انجاز بلغت 98%.واوعز الكسبي الى المقاولين وشركات الاشراف العاملة في المشروع بضرورة انجاز الاعمال المتبقية بالمشروع بالسرعة الممكنة، وتذليل كافة العقبات امام سير العمل النهائي في المشروع.