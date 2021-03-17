الكسبي يبحث مع العمل الدولية الصيانة الروتينية للطرق

الوكيل الاخباري -

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بحث وزير الاشغال والاسكان يحيى الكسبي، لدى لقائه اليوم الأربعاء منسقة برامج الأردن في منظمة العمل الدولية فريدا خان، سير عمل المرحلة الرابعة من عطاءات إدامة الطرق من خلال الصيانة الروتينية، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) والممول من بنك الاعمار الالماني (KFW).وبحسب بيان الوزارة، اليوم، استعرض الكسبي، بالاجتماع الذي حضره المدير الفني للمشروع في الأردن سايمون دوان، والأمين العام لوزارة الاشغال والمدراء المعنيين، أسس تعزيز الشراكة بخصوص التعاون المستقبلي، ووضع خطة استراتيجية شاملة مشتركة بين الطرفين، بحيث يسهم البرنامج في إكساب العمالة مهارات جديدة تساعدهم وتوفر لهم فرص عمل وتدريب على أعمال مهنية تفتح أمامهم آفاق جديدة في المشاريع الانشائية.