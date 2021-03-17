الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تواصل ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في إيطاليا

الخدمات الطبية تطلق خدمة الاستشارة عن بعد

صدور تعليمات منح العلاوات الإضافية في الجريدة الرسمية

مدير الامن العام يوعز بالتحقيق بالتجاوزات التي ظهرت أثناء إلقاء القبض على الشخص الذي صدم دورية بعمان

بريطانيا تسجل 5758 إصابة و141 وفاة جديدة بكورونا

الخرابشة : لا يوجد توصية بحظر شامل واقترحنا عودة الفردي والزوجي

تعليق دوام مديرية عمل البلقاء الخميس

الخرابشة يطالب بوقف الفحوصات العشوائية لكورونا

الكسبي يبحث مع العمل الدولية الصيانة الروتينية للطرق

تعليق الدوام في بعض مديريات وزارة الأشغال

الأربعاء، 17-03-2021 09:14 م

الكسبي يبحث مع العمل الدولية الصيانة الروتينية للطرق

1


الوكيل الاخباري - بحث وزير الاشغال والاسكان يحيى الكسبي، لدى لقائه اليوم الأربعاء منسقة برامج الأردن في منظمة العمل الدولية فريدا خان، سير عمل المرحلة الرابعة من عطاءات إدامة الطرق من خلال الصيانة الروتينية، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) والممول من بنك الاعمار الالماني (KFW).
اضافة اعلان

وبحسب بيان الوزارة، اليوم، استعرض الكسبي، بالاجتماع الذي حضره المدير الفني للمشروع في الأردن سايمون دوان، والأمين العام لوزارة الاشغال والمدراء المعنيين، أسس تعزيز الشراكة بخصوص التعاون المستقبلي، ووضع خطة استراتيجية شاملة مشتركة بين الطرفين، بحيث يسهم البرنامج في إكساب العمالة مهارات جديدة تساعدهم وتوفر لهم فرص عمل وتدريب على أعمال مهنية تفتح أمامهم آفاق جديدة في المشاريع الانشائية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
66

الخدمات الطبية تطلق خدمة الاستشارة عن بعد

ديوانننننننن

صدور تعليمات منح العلاوات الإضافية في الجريدة الرسمية

3202115185843889801790

مدير الامن العام يوعز بالتحقيق بالتجاوزات التي ظهرت أثناء إلقاء القبض على الشخص الذي صدم دورية بعمان

220212719427487150630

الخرابشة : لا يوجد توصية بحظر شامل واقترحنا عودة الفردي والزوجي

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

تعليق دوام مديرية عمل البلقاء الخميس

سعد-الخرابشة

الخرابشة يطالب بوقف الفحوصات العشوائية لكورونا