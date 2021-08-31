الكسبي يتفقد أعمال اليوم الثالث لمشروع طريق الشحن الجوي في القسطل



الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة ميدانية، سير أعمال اليوم الثالث لبدء العمل بمشروع إعادة تأهيل وتعبيد طريق الشحن الجوي في القسطل.



وأكد الكسبي أن مشروع إعادة تأهيل وتعبيد طريق الشحن الجوي من المشاريع المهمة والتي تعتبر من ضمن أولويات الوزارة لأهميته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن طريق الشحن الجوي، يعتبر محركاً اقتصادياً حيوياً، يربط منطقة الشحن الجوي ومنشآت صناعية أخرى بطريق المطار.

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