الكسبي يتفقد أعمال تأهيل تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي

الوكيل الاخباري - أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقدية لأعمال التحويلات المرورية التي تتم ضمن مشروع إعادة تأهيل الأجزاء المتبقية الأكثر تضررًا من الطريق الصحراوي.



وشدد الكسبي، خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها المعنيين في الوزارة، على ضرورة أنشاء التحويلات المرورية في الموقع وتأمنيها بعناصر السلامة العامة اللازمة والاشارات الارشادية والتحذيرية ليتم تحويل السير عليها، خلال المدد الزمنية المتفق عليها؛ لضمان ديمومة الحركة المروية على الطريق، ولبدء أعمال إعادة التأهيل، مؤكدًا أنه سيتم المباشرة باستكمال إعادة تأهيل الجزء الأكثر تضررا من حيث سطح الخلطة الإسفلتية من الطريق الصحراوي من نزول النقب وصولا إلى الحميمة بطول 17كم بعد الإنتهاء من أعمال التحويلات المرورية.

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