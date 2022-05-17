الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجامعة العربية تشارك بالمنتدى الإسباني العربي للخدمات السمع بصرية

ورشة حول إدارة بساتين الجوافة بالمزار الجنوبي

نفوق آلاف أسماك الكارب في وادي الأردن

أوكرانيا تعلن تعليق المفاوضات مع الوفد الروسي

الكسبي يتفقد أعمال تأهيل تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي

الامن العام : العثور على شاب متوفياً داخل منزله في المفرق

الخرابشة يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

مدير عام المتقاعدين العسكريين يزور مواقع تتولى المؤسسة تأمين الأمن والحماية لها

سفارة الإمارات تواصل استقبال المعزين بوفاة الشيخ خليفة

الاردن يستضيف دورة المجلس الدولي للزيتون في حزيران المقبل

الثلاثاء، 17-05-2022 09:52 م

الكسبي يتفقد أعمال تأهيل تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي

w


الوكيل الاخباري -  أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقدية لأعمال التحويلات المرورية التي تتم ضمن مشروع إعادة تأهيل الأجزاء المتبقية الأكثر تضررًا من الطريق الصحراوي.

وشدد الكسبي، خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها المعنيين في الوزارة، على ضرورة أنشاء التحويلات المرورية في الموقع وتأمنيها بعناصر السلامة العامة اللازمة والاشارات الارشادية والتحذيرية ليتم تحويل السير عليها، خلال المدد الزمنية المتفق عليها؛ لضمان ديمومة الحركة المروية على الطريق، ولبدء أعمال إعادة التأهيل، مؤكدًا أنه سيتم المباشرة باستكمال إعادة تأهيل الجزء الأكثر تضررا من حيث سطح الخلطة الإسفلتية من الطريق الصحراوي من نزول النقب وصولا إلى الحميمة بطول 17كم بعد الإنتهاء من أعمال التحويلات المرورية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الزراعة

ورشة حول إدارة بساتين الجوافة بالمزار الجنوبي

r

نفوق آلاف أسماك الكارب في وادي الأردن

الامن

الامن العام : العثور على شاب متوفياً داخل منزله في المفرق

2222

الخرابشة يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

3202226195244272156212

مدير عام المتقاعدين العسكريين يزور مواقع تتولى المؤسسة تأمين الأمن والحماية لها

5202216204747248219021

سفارة الإمارات تواصل استقبال المعزين بوفاة الشيخ خليفة

أخبار متعلقة
e

الأشغال تعلن عن تحويلات مرورية على طريق مثلث النعيمة

520223144114866352582

الأشغال تتعامل مع 68 بلاغًا خلال المنخفض الخماسيني

4202230161922759448495

إغلاق طريق وادي عربة بالاتجاهين

1

الأشغال تتعامل مع 54 بلاغا خلال المنخفض الخماسيني

w

الكسبي : الزيادة الطبيعية للسكان من الدول المجاورة انعكست على التنمية

8202114125032576548685

إغلاق طريق العمري - الأزرق بالاتجاهين نتيجة تدني مدى الرؤية