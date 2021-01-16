السبت 16-01-2021
الوكيل الاخباري

مؤسسة الضمان الاجتماعي تمدد فترة التقديم لبرنامج استدامة

ماضي : تحضيرات لأنشطة تسويقية على غرار كرنفال العقبة

اسبوع بارد بامتياز ودرجات حرارة متدنية وتوضيح حول فرصة تساقط الثلوج

اغلاق حوالي 2446 منشأة لمخالفة أمر الدفاع 20

الكسبي يتفقد مستشفى عمان الميداني

الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين حول لقاحات كورونا

الملك يصل الى أبو ظبي

الصفدي : أمن السعودية من أمن الاردن

مجلس النواب يستمع إلى خطاب الموازنة العامة صباح الأحد

الصحة تنفي 4 شائعات حول عودة الحياة الى طبيعتها في الاردن

السبت، 16-01-2021 01:42 م

الكسبي يتفقد مستشفى عمان الميداني

00


الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، مستشفى عمان الميداني والواقع ضمن حرم مستشفى الأمير حمزة.

اضافة اعلان
وأوعز الكسبي خلال جولته التفقدية في المستشفى إلى المعنين في وزارة الاشغال بالتنسيق مع كافة الشركاء والمعنيين لغايات متابعة ورصد كافة الملاحظات مؤكداً حرص الاشغال على متابعة المستشفيات الميدانية ومعالجة أي ملاحظة بشكل فوري ، لضمان توفير كافة السبل لدعم القطاع الصحي .


وبين الكسبي أن المستشفيات الميدانية تم بنائها وفقاً لأعلى المعاير الهندسية العالمية ويقدر عمرها بـ 20 عام لافتاً إلى أن جميع المستشفيات الميدانية في الأردن تم انشائها بالشراكة بين القطاع العام والخاص وبسواعد وخبرات اردنية ووفقاً لنظام إنشائي جديد .


يذكر أن وزارة الاشغال قامت بالاشراف ومتابعة تنفيذ المستشفيات الميدانية في الأقاليم الثلاث وتحظى باهتمام ومتابعة من قبل الحكومة بناءا على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الضمان الاجتماعي

مؤسسة الضمان الاجتماعي تمدد فترة التقديم لبرنامج استدامة

1202115185356445183192

ماضي : تحضيرات لأنشطة تسويقية على غرار كرنفال العقبة

5i7p7oke

رسالة من وزير التربية والتعليم للمعلمين والطلبة

bebac35c-1852-467e-a8aa-aad97f1b0b3b

الدفاع المدني يتعامل مع حالة انقاذ خطيرة

000

اغلاق حوالي 2446 منشأة لمخالفة أمر الدفاع 20

1202115181618523097245

الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين حول لقاحات كورونا

أخبار متعلقة
12021321345274681914

توضيح من الضمان الاجتماعي حول برنامج استدامة

5

وزير الأشغال يوعز بسرعة إنجاز تحويلة جسر ماركا - صور

b269aebd-ee44-412b-a421-231259ed5e88

امانة عمان تكشف حصيلة مخالفات أوامر الدفاع خلال جولة الفرق التفتيشية

120212121532397098309 (2)

تدهور مركبة في عبدون صباح اليوم

320201512550692194206

توضيح هام من الأمانة حول خدمات المهن

122020231422274259545

تحويلات مرورية جديدة بسبب الباص السريع - تفاصيل