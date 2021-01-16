الكسبي يتفقد مستشفى عمان الميداني

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، مستشفى عمان الميداني والواقع ضمن حرم مستشفى الأمير حمزة.





اضافة اعلان

وأوعز الكسبي خلال جولته التفقدية في المستشفى إلى المعنين في وزارة الاشغال بالتنسيق مع كافة الشركاء والمعنيين لغايات متابعة ورصد كافة الملاحظات مؤكداً حرص الاشغال على متابعة المستشفيات الميدانية ومعالجة أي ملاحظة بشكل فوري ، لضمان توفير كافة السبل لدعم القطاع الصحي .



وبين الكسبي أن المستشفيات الميدانية تم بنائها وفقاً لأعلى المعاير الهندسية العالمية ويقدر عمرها بـ 20 عام لافتاً إلى أن جميع المستشفيات الميدانية في الأردن تم انشائها بالشراكة بين القطاع العام والخاص وبسواعد وخبرات اردنية ووفقاً لنظام إنشائي جديد .



يذكر أن وزارة الاشغال قامت بالاشراف ومتابعة تنفيذ المستشفيات الميدانية في الأقاليم الثلاث وتحظى باهتمام ومتابعة من قبل الحكومة بناءا على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.



