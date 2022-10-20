الخميس 20-10-2022
الوكيل الاخباري

الكسبي يضع حجر أساس مشروع إعادة تأهيل طريق السلط العارضة

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الخميس، 20-10-2022 04:15 م

الكسبي يضع حجر أساس مشروع إعادة تأهيل طريق السلط العارضة

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الوكيل الإخباري - وضع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل طريق السلط/ العارضة مندوبًا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

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وقال الكسبي في كلمة له خلال الحفل الذي حضره وزيرا النقل المهندس وجيه عزايزة والداخلية مازن الفراية إن مشروع إعادة تأهيل طريق السلط / العارضة، ممول بمنحة كريمة من جمهورية الصين الشعبية، لافتاً إلى أن هذا المشروع جاء ترجمة لعلاقات التعاون بين الأردن والصين، والتي أرسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الجمهورية الصينية شي جين بينغ.


وأكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، معرباً عن شكره لجمهورية الصين الشعبية على المنحة الكريمة لتنفيذ المشروع، ودعمها الدائم والمستمر للأردن.


وأشار الكسبي إلى أهمية المشروع الذي يعد طريقاً استراتيجياً وحيوياً يربط مدينة السلط وأطراف العاصمة الغربية بمنطقة الأغوار، مبيناً أن الطريق يمتد من تقاطع الصبيحي حتى تقاطع العارضة بطول 12.5 كيلومتر وعرض 18.8 متر وبأربعة مسارب باتجاهين.


ولفت إلى أن الطريق يخدم شريحة كبيرة من المواطنين خصوصا المزارعين، مشيراً إلى أهمية منطقة الأغوار لكونها مخزوناً غذائياً استراتيجياً مهماً للأردن.


 




 

 


 

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