الكسبي يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان، وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة بنت مُهد شريف، سبل تعزيز افاق التعاون المستقبلي بين الأردن والبرنامج.

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وبحسب بيان اصدرته الوزارة، بحث الكسبي، إنشاء مرصد حضري اسكاني ليكون الأول من نوعه في الأردن، بما يساهم في توفير السكن الملائم للمواطنين ضمن بيئة حضرية مخطط لها، وذلك خلال مشاركته بالدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في بلوندا.