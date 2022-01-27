الكسبي: يمكننا رفع عدد الآليات للتعامل مع الحالة الجوية إلى 390 آلية

الوكيل الاخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، الأربعاء، إن الوزارة يمكنها رفع عدد الآليات للتعامل مع الحالة الجوية إلى 390 آلية.



وأوضح الكسبي، لـ"المملكة"، أن الوزارة لديها 350 آلية، للتعامل مع الحالة الجوية.



وأشار إلى أن الوزارة ستتعامل مع طرق قد يحصل بها انجماد عبر نثر الملح عليها.



ودعا إلى عدم الخروج إلى الطرق إلا للضرورة القصوى، حيث إن مركبات المواطنين تعيق عملية فتح الطرق.

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