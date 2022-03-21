الكسبي يهنئ بالذكرى السنوية لمعركة الكرامة وعيد الأم

الوكيل الإخباري

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- رفع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي برقية تهنئة إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده الميمون الأمير الحسين بن عبدالله وإلى كافة العاملين في الوزارة بمناسبة الذكرى الخالدة لمعركة الكرامة التي سطر فيها الجيش العربي أسمى معاني البطولة والفداء والاستبسال في الدفاع عن حمى الأرض العربية والأردنية.وقال الكسبي في تهنئته: "يسرني ويسعدني يا مولاي أن أنتهز هذه الفرصة لأرفع لمقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة والتي نستذكر فيها قائد النصر الراحل العظيم جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وشهداء جيشنا العربي الذين قضوا دفاعا عن الوطن وكرامته، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم وولي عهدكم الأمين سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني وأن يبقيكما سنداً وذخراً للأردن والأردنيين".وختم قائلا" "كل عام وأنتم يا مولاي والوطن بألف خير".كما وجّه الكسبي اليوم الاثنين رسالة تهنئة إلى العاملات في الوزارة بمناسبة عيد الأم، الذي يصادف اليوم ذكراه السنوية.وقال في رسالته: "من دواعي سروري أن أنتهز هذه المناسبة لأُهنئكن في يومكن هذا، وأُزَجّي لكُن من القلب بتحية عزٍّ وإجلال وإكبار فأنتُنّ أساس رفعة وتقدّم المجتمعات والأوطان، بصماتكن واضحة في كل الميادين، كيف لا وأنتن نصف المجتمع".وأعرب عن فخره بوعي العاملات وإنجازاتهن في المئوية الأولى من عمر الأردن وبالإسهامات الكبيرة في الإبداع والتطوير بمسيرة الإنجاز والبناء، والوقوف صفًا إلى صف مع الرجال في العمل، قائلا: "إن بصماتكن واضحة في تقديم الأفضل لخدمة الوطن ونهضته ورفعة شأنه".وتطلع الكسبي إلى مزيد من التقدم والنجاح للعاملات في المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية تحت ظل وقيادة حادي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.