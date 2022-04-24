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الأحد، 24-04-2022 02:46 م

الكسبي: 18 شهرا للانتهاء من إعادة تأهيل طريق العارضة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي أن المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل وتحسين طريق السلط/ العارضة الممول بمنحة كريمة من جمهورية الصين الشعبية 18 شهرًا منذ بدء التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الكسبي، في مبنى الوزارة مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة "China First Highway" ليو كاي ومدير فرع الأردن جو شياو فان المحال عليها العطاء، جرى خلاله بحث استعداد الشركة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسعة طريق السلط العارضة ليصبح بأربعة مسارب وباتجاهيين.

وقال الكسبي إن الأعمال في المشروع تتضمن إعادة انشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، ليصبح أربع مسارب مفصولة مع اكتاف وانشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين، كما يشمل العمل انشاء وتحسين عبارات تصريف مياه الامطار وأعمال الحماية اللازمة واعمال جدران استنادية، بالإضافة لأعمال السلامة العامة كافة من الإشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الانارة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

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وأضاف أن العمل جار على الانتهاء من الإجراءات كافة للبدء باجراء تنفيذ الموقع للبدء رسميا بتنفيذ اعمال المشروع، مشددا على ضرورة استكمال الاعمال خلال المدة الزمنية المتوقعة وتزويد الوزارة بأي عائق يواجه سير العمل ليصار إلى حله بشكل فوري.

من جهته أكد المدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة ليو كاي استعداد الشركة التام للمباشرة بأعمال المشروع قريبا بأفضل الموصفات والتقنيات الصينية والتي تضاهي المواصفات العالمية، معربا عن سعادته للعمل مع المقاولين الأردنيين لتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأعرب مدير الشركة برغبة واستعداد الشركة في المشاركة المستقبلية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية بمواصفات فنية عالية ونقل خبرات وتجارب الصين في تنفيذ المشاريع الحضارية المختلفة.

وكانت وزارة الاشغال العامة والإسكان احالت في نهاية اذار الماضي عطاء إعادة تأهيل وتحسين طريق السلط/ العارضة الممول بمنحة كريمة من جمهورية الصين الشعبية على ائتلاف مقاولين (مقاول صيني ومقاول اردني)، حيث سيتم بدء تنفيذ الاعمال في المشروع بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة كافة.

 




 

 


 

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