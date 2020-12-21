الكشف عن آخر تطورات قضية فتى الزرقاء

الوكيل الإخباري-

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تستكمل محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، الاستماع إلى بقية بينات النيابة العامة فيما يتعلق بقضية فتى الزرقاء.وارتفع عدد الشهود الذين استمعت لهم المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى 17 شاهدا من بينهم المجني عليه الفتى صالح، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى 26 شاهدا في القضية، على مدار جلسات المحاكمة التي بدأت نهاية الشَّهر الماضي.وبدأت جلسات المحاكمة نهاية الشَّهر الماضي، حيث أسندت المحكمة 9 تهم لـ 17 متهما في القضية أحدهم فارّ من وجه العدالة ويحاكم غيابيا، ومن بين التهم، الخطف الجنائي، والتَّسبب بعاهة دائمة، وهتك العرض والإرهاب، وتشكيل عصابة أشرار، حيث تصل عقوبة بعض هذه التهم إلى الإعدام شنقًا حتى الموت.وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تمَّ العثور على طفل مبتور اليدين، ومفقوءة إحدى عينيه، في منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزَّرقاء، وبعد التحقيقات في القضية قامت الأجهزة المختصة بإلقاء القبض على 16 متهما في القضية، وما زال المتهم الـ 17 فار من وجه العدالة.