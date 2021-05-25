الكشف عن اجراء حكومي بالتزامن مع الاعلان عن الاجراءات التخفيفية

الوكيل الاخباري -

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كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، عن ارتفاع أعداد المسجلين على منصة تلقي لقاح كورونا، ليصل إلى (2.2) مليون شخص حتى مساء الاثنين، فيما ارتفع عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح إلى نحو (1.25) مليون شخص، في حين وصل عدد متلقي الجرعة الثانية إلى (440) ألف شخص.وأضاف البلبيسي إن حملة التطعيم مستمرة اليوم في جميع المراكز، حيث جرى ارسال (80) ألف رسالة للمواطنين الراغبين بالتطعيم، معبّرا عن أمله في حضورهم جميعا إلى المراكز لتلقي اللقاح.وأكد البلبيسي، على أنه سيكون هنالك تشديد للعقوبات على المخالفين بشأن الاشتراطات الصحية؛ وذلك بالتزامن مع خطة فتح القطاعات والاعلان عن الاجراءات التخفيفية .