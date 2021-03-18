الكشف عن اسباب ارتفاع أسعار مواد اساسية في الاردن



الوكيل الاخباري -

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قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، الخميس، إنه سيجري عقد اجتماع طارئ مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد المقبل لبحث ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق.كما وجهت غرفة تجارة الأردن الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين كتاب تبّين به أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الاساسية عازية ذلك إلى ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الشحن الى الضعف .كما اشارت الغرفة في الكتاب الذي اطلعت عليه "المملكة" أن من اسباب ارتفاع وتضاعف أسعار بيع مادة زيت القلي هو الرسم الجمركي البالغ 20% وضريبة المبيعات التي تصل الى 16% .وطالبت الغرفة من الوزارة امكانية الغاء الرسوم الجمركية والغاء ضريبة المبيعات للتخفيف على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك.