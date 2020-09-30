الكشف عن التوصيات بشأن دوام المدارس والجامعات

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد مصدر طبي ، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، أن توصيات هامة تمّ رفعها ، فيما يتعلّق بدوام طلبة الجامعات ، والتي تتلخص بالاعتماد على التعليم الوجاهي ، والتعليم عن بعد ، بأيام محددة، وبالتناوب ضمن الإجراءات الصحية المتبعة .

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وأشار المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، أن هنالك عــددا من الكليات التي تتطلّب تعليما وجاهيا ، مثل كلية الطب ، ويجدر أن يكون الطلبة متواجدين في الكلية ، من اجل تمكينهم أكاديميا، باتباع الشروط الصحية اللازمة .

وفيما يتعلق بدوام طلبة المدارس ، فقد أوضح أن التوصية في هذا الشأن ،تتعلق بالدوام الطلبة وجاهيا ،والاعتماد على التعليم عن بعد ، وفق "السيناريو الحالي" المعتمد، منذ بداية العام الدراسي الجديد.

وكشف المصدر ، أن التوصيات أمام وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ،ووزير التربية والتعليم ، وسيُصار إلى إصدار القرارين ، حيث أن تعليق الدوام للمدارس والجامعات لن يؤثر على مستوى الوضع الوبائي الراهن .

وكانت وزارة التربية والتعليم استثنت طلبة الثانوية العامة، من قرار التعليق، فيما ابقت على دوام طلبة الصفوف الاول والثاني والثالث الاساسي ورياض الاطفال اختياريا إما عن بعد او وجاهيا بالمدارس لأهمية هذه المراحل لطلبتها.

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