الكشف عن الوضع الصحي للطفلة التي تم انقاذها باللويبدة

الوكيل الاخباري - قال مدير الدفاع المدني العميد المهندس حاتم جابر إن الأجهزة المعنية والمختصة في عملية الانقاذ والإخلاء في موقع عمارة اللويبدة المنهارة، لا تزال مستمرة في عملها منذ 28 ساعة.



وحول عملية إخلاء الطفلة الرضيعة التي أعلن عنها قبل ساعات، بيّن العميد جابر أنها استمرت لمدة 6 ساعات، حيث إن الطفلة كانت تتواجد “أسفل عقدتين”.



ولفت بأن الأجهزة حدّدت وجود شخص حي في الموقع الذي تم العثور عليها فيه، باستخدام وحدة كلاب K9، مبيناً انه “بعد الوصول إليها جرى إخراجها بحالة متوسطة، حيث تم نقلها مباشرة إلى المستشفى”.

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