الكشف عن تفاصيل اجتماع الخصاونة بغرفة التجارة

الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، اليوم الأحد، إن الحكومة عازمة على تقليص ساعات الحظر الجزئي.

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جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في غرفة التجارة برئاسة بشر الخصاونة، للتباحث حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الكباراتي، أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن الحظر الشامل يوم الجمعة سيستمر حتى نهاية العام الحالي، مبينا أنه تجري مراجعة فتح بعض القطاعات اليت تم إغلاقها.

وأشار إلى أنه تم الحديث عن السيولة النقدية في الأسواق، والمطالبة بتأجيل دفع الضرائب المستحقة، وتأجيل القروض المستحقة على التجار للبنوك.

كما تم بحث دعم بعض القطاعات مثل السياحة وعمال المياومة وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وأوامر الدفاع التي صدرت، وفقا للكباريتي.



