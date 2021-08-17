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الثلاثاء، 17-08-2021 12:35 م

الكشف عن تفاصيل حريق فندق وريزيدنس الريتز-كارلتون في عمان

تمام
منظر عام للفندق


الوكيل الإخباري - كشف رئيس مجلس إدارة شركة "الإقبال للتطوير العقاري"، الشركة المطورة لمشروع "فندق وريزيدنس الريتز-كارلتون" في المملكة، سامر توفيق فاخوري، أن الحريق الذي وقع يوم أمس الاثنين ضمن 'التراس الخارجي' الكائن في الطابق رقم 18 من البرج السكني ضمن المشروع، كان محدوداً وعلى مساحة لا تتجاوز 40 متر مربع.

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ولفت فاخوري في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" أنه تمت السيطرة عليه خلال فترة قياسية وباستخدام الأنظمة الدائمة للإطفاء داخل المشروع. 


وأكد فاخوري أنه لم ينجم عن الحريق أي إصابات أو تعطيل لأعمال المشروع التي ستتواصل وفقاً للجدول الزمني، وذلك بفضل الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها على الفور، مثمناً جهود الجهات المعنية خاصةً فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية التي تواجدت في المكان على وجه السرعة، ومشيداً بدعم فريق السلامة العامة وكوادر المقاولين العاملين بالمشروع.


وبين فاخوري أن الخسائر اقتصرت على المواد الخام والأولية (المواد الإنشائية المغلفة بمواد عازلة ومادة الكرتون) التي اشتعلت،مع أضرار مادية  طفيفة في منطقة الحادث، لافتاً إلى أن سرعة الرياح الجافة ووجود مادة الكرتون وقفت وراء الدخان الكثيف المتصاعد في الهواء.


وشدد فاخوري على أن الشركة وضعت، ولا تزال على الدوام، وعلى رأس أولوياتها التقيد بكافة إجراءات السلامة ، تجسيداً للمعايير العالية التي تنتهجها الشركة، وتنفيذاً لمبادئ وأسس الاستراتيجية التطويرية والتشغيلية التي وضعها الراحل توفيق فاخوري، مؤسس شركة الاقبال للتطوير العقاري، والتي تتسم بكفاءتها وشموليتها، الأمر المتضمن الإدارة الفعالة لمخاطر العمل المحتملة قبل وأثناء وبعد التطوير، وهو ما انطوى على تكريس كادر من الخبراء المتخصصين بأمور الحرائق للإشراف على إجراءات السلامة العامة بالمشروع، ولضمان اتخاذ أقصى درجات الجاهزية.


واختتم فاخوري بالإشارة إلى أن المشروع سجل أكثر من 12 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة، وذلك بفضل التقيد التام بإجراءات السلامة التي تطبقها الشركة ضمن استراتيجيتها التي وضعتها منذ البدء بالمشروع.

 


 

 




 

 


 

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