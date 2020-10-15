الكشف عن تفاصيل فيديو أثار الجدل بين الأردنيين

الوكيل الإخباري - كشف الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، الخميس، تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله ويظهر خلاله شخص عار في أحد الطرق الرئيسية.

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وأكد في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" أنه وقبل ايام ورد بلاغ لمديرية شرطة البادية الوسطى حول وجود شخص عار في احد الطرق الرئيسية حيث تم التحرك للمكان وضبطه ليتبيّن أن الشخص يعاني من اضطراب نفسي.

وزاد "جرى تسليمه لذويه بعد اخذ التعهدات اللازمة للحفاظ عليه ومنع تكرار مثل تلك الافعال".



وأهاب بالمواطنين ، عدم نشر وتداول الفيديو لما يحمله من مخالفات قانونية توجب باتخاذ إجراءات حيال ذلك، حيث أثار الجدل بين الأردنيين .

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