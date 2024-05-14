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الثلاثاء، 14-05-2024 07:54 م

الكشف عن تفاصيل وفاة طفل سقط من باص في اربد

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - توفي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من باص ركوب صغير خاص في منطقة حي المداحل في لواء الطيبة.

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وقال مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور تيسير الجراح لـ(بترا) إن الطفل المتوفى يدرس في مدرسة رابعة العدوية الأساسية المختلطة وهي مدرسة حكومية وليست لديها وسائل نقل مخصصة للطلبة، نافيا ما يجري تداوله من تبعية الباص المتسبب بالحادثة إلى مدرسة خاصة ضمن لواء الطيبة.
وأوضح أن حادثة سقوط الطفل من الباص وقعت خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس وفي أحد أحياء الطيبة البعيدة عن المدرسة.


وكان الطفل أسعف إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، إلا أنه وصل متوفيا، بحسب مدير المستشفى الدكتور أسامة أبو سنينة.

 

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