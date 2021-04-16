الجمعة 16-04-2021
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الجمعة، 16-04-2021 10:21 م

الكشف عن توجهات واجراءات حكومية قريباً

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 الوكيل الاخباري - تتجه الحكومة إلى إعادة عمل جميع المعابر البرية أمام الشاحنات والمسافرين قريبا، حسب مصدر مسؤول حكومي.
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وقال المصدر إنّ إعادة عمل المعابر يتوجب إجراءات وبروتوكولات صحّية سيتم اتباعها في كل المنافذ الحدودية مثل المطارات والمنافذ البرية سواء للنقل العام أو الشاحنات أو المسافرين.

وبين المصدر لموقع المملكة، أن هذه التوجه ينتظر اعتماد توصيات اللجان المختلفة المعنية تجهيزاً للمعابر الحدودية لمرحلة ما قبل الفتح، حيث إن مسار تهيئة هذه المعابر بناءً على توصيات اللجان المعنية المختلفة.

 

 




 

 


 

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