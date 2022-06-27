الكشف عن جنسيات المتوفين في حادث تسرب الغاز بالعقبة

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة حاج حسن أن عدد الحالات التي أدخلت للمستشفيات من طاقم السفينة والموانىء نحو 300 حالة بقي منهم 110-114 إصابة، منها (حالتان حرجتان).



وأكد وفاة 11 حالة منهم (6 أردنيين) والباقي أجانب (من طاقم السفينة المسجلة في هونج كونج حيث يحمل طاقمها الجنسيتين الفيتنامية والصينية) .



ونوه بأن “الأمور تحت السيطرة تماما وأن الحالة حرجة عدّت، حيث إن أعداد الإصابات لن تزداد” موضحاً “قمنا بتفتيش الباخرة ل4 مرات للتأكد من إخلاء موقع الباخرة من أي أشخاص”.



وأشار إلى أن الغاز انتشر في محيط 2 كم مربع، ولم ينتشر في المناطق المأهولة سكانياً، مؤكداً أن فعالية الغاز تنتهي بعد ساعتين من انتشاره.

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