الكشف عن حالة المعتقلين الأردنيين اللذين تسللا عبر الحدود

الوكيل الإخباري-

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قال المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الثلاثاء، إنه قام بزيارة معتقلين أردنيين اثنين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى فلسطين المحتلة، خلال تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لأول مرة أمس الاثنين.وحول تفاصيل الزيارة قال محاجنة ، إنهم يعانون من ظروف اعتقال سيئة للغاية في مراكز التحقيق المختلفة التي تواجدوا بها وظروف تفتقر للحد الادنى من الظروف الانسانية, منها سوء الطعام عدا عن تكبيل اليدين والرجلين خلال ساعات اليوم كوسيلة ضغط.