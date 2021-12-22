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الأربعاء، 22-12-2021 09:18 م

الكشف عن حقيقة المفاجأة الحكومية التي تحدث عنها وزير التخّطيط

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الوكيل الاخباري - كشف مصدر حكومي أنَّ حديث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم خلال اجتماع اللجنة الماليَّة النيابيَّة حول "مفاجأة حكوميَّة" أُخرِج عن سياقه، ولم يقصد فيه الوزير ما تداوله البعض حول توفير آلاف فرص العمل وغيرها من التأويلات.

وأوضح المصدر أنَّ حديث الوزير جاء في سياق ردِّه على ملاحظات أعضاء اللجنة الماليَّة النِّيابيَّة حول الترهُّل الإداري وتراجع الخدمات الحكوميَّة، حيث ردَّ على هذه الملاحظات بأنَّ هناك "مفاجأة حكوميَّة" في هذا الصَّدد، قاصداً تشكيل لجنة تحديث القطاع العام التي أعلن عنها مجلس الوزراء الأربعاء، والتي ستعمل على إعداد خارطة طريق شاملة وبرنامج تنفيذي لتحديث القطاع العام وتطوير الخدمات الحكوميَّة.

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