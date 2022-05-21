السبت 21-05-2022
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الصحة تحسم الجدل حول وجود حالات إصابة أو اشتباه بجدري القرود بالأردن
اختتام فعاليات برنامج مهاراتي الفوج الثاني في إربد
مهرجان تعريفي بـ إعادة استخدام النفايات في ديرعلا
أجهزة كشف نووي وإشعاعي في المنطقة الأردنية السورية المشتركة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بطل كابيتال بنك و Advvise يحصل على ذهبية الجوجيتسو
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خبر تحذيري من مصفاة البترول
إدارة كريم هايبر ماركت سنلاحق قضائيا كل مـن حاول التعريض بنا
كورونا
كورونا
ألمانيا زيادة ضئيلة في انتشار السلالة الفرعية من أوميكرون
نانوليك الروسية توقف العمل على تطوير اللقاح المركب ضد الانفلونزا وفيروس كورونا